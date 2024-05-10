В WADA считают, что здоровье спортсменов на Играх дружбы может быть поставлено под угрозу

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Здоровье и справедливость по отношению к спортсменам на Играх дружбы могут быть поставлены под угрозу. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«Ранее WADA выражало обеспокоенность по поводу планов России провести в сентябре 2024 года Игры дружбы. Здоровье и справедливость по отношению к спортсменам могут быть поставлены под угрозу. WADA призывает всех лиц и спортсменов, подписавших кодекс, проявлять осторожность, поскольку агентство не может ручаться за какую-либо антидопинговую программу, которая может существовать [на этих соревнованиях]», — отметили в пресс-службе WADA.