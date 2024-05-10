В WADA считают, что здоровье спортсменов на Играх дружбы может быть поставлено под угрозу

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Здоровье и справедливость по отношению к спортсменам на Играх дружбы могут быть поставлены под угрозу. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
«Ранее WADA выражало обеспокоенность по поводу планов России провести в сентябре 2024 года Игры дружбы. Здоровье и справедливость по отношению к спортсменам могут быть поставлены под угрозу. WADA призывает всех лиц и спортсменов, подписавших кодекс, проявлять осторожность, поскольку агентство не может ручаться за какую-либо антидопинговую программу, которая может существовать [на этих соревнованиях]», — отметили в пресс-службе WADA.
Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова сообщила, что некоторые аккредитованные WADA лаборатории отказываются проверять допинг-пробы участников Игр БРИКС и Игр дружбы. 9 марта Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России политизированными. Глава WADA Витольд Банька заявил, что сделает все, чтобы как можно меньше иностранных спортсменов приехало в Россию для участия в Играх дружбы. Российская сторона отвергла обвинения в политизированности и призвала МОК предметно ознакомиться с соревнованиями.