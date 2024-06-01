РУСАДА и USADA с января по март проверили практически одинаковое количество легкоатлетов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российское и Американское антидопинговые агентства (РУСАДА и USADA) в первом квартале 2024 года проверили на допинг практически одинаковое количество легкоатлетов из России и США соответственно. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА и USADA, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

С января по март Российское антидопинговое агентство протестировало 339 легкоатлетов, USADA — 343.

В первом квартале 2024 года РУСАДА чаще всего (по 4 раза) тестировало бегунов Константина Холмогорова, Константина Плохотникова и Константина Крылова.