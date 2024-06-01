Мамедов слабо верит в снятие санкций с российских спортсменов к Олимпиаде-2028

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Проведение Олимпийских игр 2028 года в США снижает вероятность того, что с российских спортсменов к тому времени снимут ограничения на выступление на международной арене. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Российские фехтовальщики отказались от выступления на Олимпиаде 2024 года в Париже, не согласившись с условиями допуска, выдвинутыми Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Если бы в 2028 году Олимпиада была не в Лос-Анджелесе, то было бы больше позитивных моментов и иллюзий относительно того, что мы вернемся, — сказал Мамедов. — Судя по тому, что происходит сейчас, честно говоря, оптимизма мало. Но вы и сами понимаете, что все может поменяться в любой момент. Как только там, где происходит эта ситуация [конфликт на Украине], все закончится, думаю, все нормализуется».

«Мы должны ждать и ни в коем случае не предавать, потому что те, кто сейчас предаст, мягко говоря, будут ощущать себя неловко, когда все закончится. Не получится делать вид, что все хорошо, что просто так нужно было поступать. Перед каждым человек сейчас встает выбор — сделать правильно или неправильно», — добавил он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. На Играх они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.