Чернышенко заявил, что отстранившим россиян от турниров скоро будет стыдно
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вклад России в олимпийское движение невозможно вычеркнуть, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вклад России в олимпийское движение невозможно вычеркнуть, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
23 июня отмечается Международный олимпийский день. В этот день в Париже было принято решение провести первые современные Олимпийские игры.
«Олимпийские игры — это не только соревнования, но и возможность продемонстрировать свою силу, выносливость и волю к победе. Традиционный спорт остается важной частью жизни нашей страны и, безусловно, будет развиваться. Россия продолжает воспитывать уникальных спортсменов. Это невозможно игнорировать, как невозможно вычеркнуть вклад нашей страны в олимпийское движение. Уверен, через какое-то время все нормализуется, российский флаг и гимн вернутся на Олимпиаду. А тем, кто принимал дискриминационные решения, будет стыдно за те препятствия, которые они чинили, лишая ведущих мировых спортсменов возможностей и честной конкуренции. Со своей стороны мы всегда будем поддерживать наших олимпийцев, наших чемпионов и совсем молодых звездочек», — приводит слова Чернышенко Telegram-канал пресс-службы министерства спорта РФ.
Заместитель председателя правительства также отметил, что Россия всегда поддерживала олимпийские ценности, основанные на равенстве и непредвзятости, а также была активным участником олимпийского движения и внесла огромный вклад в его развитие.
Глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что олимпийское движение должно объединять страны и спортивное сообщество.
«Олимпийское движение учит равноправию, дружбе и уважению к своим соперникам. Россия всецело придерживается этих ценностей. В соревнованиях должны участвовать сильнейшие спортсмены, которые заслужили это право своими высокими результатами. Совершенно недопустима дискриминация по национальному или религиозному признаку. Олимпийское движение должно объединять страны, спортивное сообщество. А нам важно воспитывать молодое поколение будущих чемпионов в уважении к труду, честному и чистому спорту», — заявил Дегтярев.