Чернышенко заявил, что отстранившим россиян от турниров скоро будет стыдно | Источник: Спорт РИА Новости

23 июня отмечается Международный олимпийский день. В этот день в Париже было принято решение провести первые современные Олимпийские игры.

«Олимпийские игры — это не только соревнования, но и возможность продемонстрировать свою силу, выносливость и волю к победе. Традиционный спорт остается важной частью жизни нашей страны и, безусловно, будет развиваться. Россия продолжает воспитывать уникальных спортсменов. Это невозможно игнорировать, как невозможно вычеркнуть вклад нашей страны в олимпийское движение. Уверен, через какое-то время все нормализуется, российский флаг и гимн вернутся на Олимпиаду. А тем, кто принимал дискриминационные решения, будет стыдно за те препятствия, которые они чинили, лишая ведущих мировых спортсменов возможностей и честной конкуренции. Со своей стороны мы всегда будем поддерживать наших олимпийцев, наших чемпионов и совсем молодых звездочек», — приводит слова Чернышенко Telegram-канал пресс-службы министерства спорта РФ.

Заместитель председателя правительства также отметил, что Россия всегда поддерживала олимпийские ценности, основанные на равенстве и непредвзятости, а также была активным участником олимпийского движения и внесла огромный вклад в его развитие.

Глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что олимпийское движение должно объединять страны и спортивное сообщество.