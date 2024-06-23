Чудо на Играх БРИКС: литовский борец почти взял бронзу, не явившись на турнир?

На Играх БРИКС в Казани трудно с конкуренцией — в некоторых видах не набирался полный пьедестал, в других — участник был всего один (как наш Александр Мальцев в синхронном плавании, который стал чемпионом без соперников).

Но достижение литовского борца Андрюса Мажейки — уникальное.

1. На сайте Игр БРИКС Мажейка значится единственным представителем сборной Литвы (впрочем, там он неправильно указан как Андриус Мазейка). Он был заявлен на соревнования по борьбе на поясах (корэш) в весовой категории до 85 кг.

Вот его путь по турнирной сетке. Сначала Мажейка проиграл представителю Казахстана Адилету Жанбыршы в четвертьфинале и отправился в утешительный турнир. Там победил румына Степана Карасени, что открыло дорогу к матчу за бронзу.

За медаль Мажейка боролся с Анваром Муратбеком Уулу из Киргизии и проиграл, оставшись на четвертом месте.

Ничего особенного, да? Погодите, есть нюанс: на самом деле Мажейка на турнире даже не появился.

2. Вот так выглядел его «бой» в четвертьфинале:

Жанбыршы просто пожал руку судье и отправился в полуфинал без схватки.

Первый раунд утешительного турнира получился еще интереснее: не пришел не только Мажейка, но и его соперник Карасени.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yWKHQPmSXtk?si=Mdk_p6lL4LFiamVd" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По какой-то причине победу отдали Мажейке — так он прорвался в схватку за бронзу.

Видео финального боя литовца на турнире почему-то нет, но учитывая счет (поражение 0:5 — как при неявке) и предыдущие подвиги Мажейки, есть большие сомнения, что он на него пришел.

Получается, литовец сумел выиграть один бой и занять четвертое место, ни разу не появившись на ковре.

3. В Литве вообще сомневаются, что Мажейка прилетал на Игры БРИКС.

Тренер спортсмена Сергей Касимов заявил, что Андрюс несколько лет не выступает, и, скорее всего, в Россию не ездил.

«Мажейка уже три года не тренируется из-за травмы спины. Работает за границей: три недели там, две недели дома. Когда он дома — пару раз приходит в зал, разминается, лечит спину, делает специальные упражнения. Уже пару лет он не участвует ни в каких соревнованиях.



Может быть, кто-то его там записал. Возможно, они добавили его в этот список, может быть, они фальсифицируют эти протоколы, чтобы показать, что в них участвует больше стран. 99,9%, что он туда не ездил, но я позвоню ему и узнаю».

Литовская федерация борьбы сообщила, что ни она, ни другие национальные федерации страны Мажейку никуда не отправляли. Президент федерации Гедрюс Дамбраускас рассказал, что в последний раз видел Андрюса больше двух лет назад. Он пытался связаться со спортсменом, но тот не отвечает на звонки.