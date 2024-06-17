Синхронист Мальцев получил золото Игр БРИКС, выступив без соперников

Синхронный пловец из Санкт-Петербурга выиграл техническую программу соло на Играх БРИКС. Мальцев набрал 267,3216 балла. На второй строчке расположился представитель Таиланда Кантинан Адисаисирибутр (209,9667). Больше из спортсменов никто участие в этой дисциплине не принимал.

В произвольной программе кроме Мальцева участников не было. Он набрал 211,6542 балла и получил золотую медаль.

Источник: Соцсети



Спортсмен рассказал, что не волнуется из-за отсутствия конкуренции на соревнованиях. По его словам, он «больше настраивался, чтобы показать максимально хорошее исполнение программы».

«Главное, чтобы была возможность выступать — здесь, на Играх БРИКС…», — добавил петербургский пловец.

Также Мальцев в смешанном дуэте с Олесей Платоновой выиграл произвольную программу на Играх БРИКС. Мальцев и Платонова получили 233,0779 балла. Серебро завоевали представители Таиланда Воронан Тумчай и Кантинан Адисаисирибутр (168,2166), бронзу — Вячеслав Руднев и Анна Ващенко из Узбекистана (149,8908).

28-летний Мальцев является четырехкратным чемпионом мира, также на его счету две серебряные медали мировых первенств. На чемпионатах Европы синхронист побеждал пять раз.