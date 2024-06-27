Президент ОКР Поздняков не планирует смотреть Олимпиаду в Париже
Российские спортсмены выступят на Играх в нейтральном статусе.
Российские спортсмены выступят на Играх в нейтральном статусе.
ЯКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Просмотр Олимпиады в Париже не входит в планы президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Об этом он сообщил ТАСС.
«Я всегда с удовольствием смотрю соревнования, где выступают спортсмены из сборной России, — сказал Поздняков. — К сожалению, на ближайших Играх присутствие олимпийской команды России не предусмотрено, поэтому вряд ли я буду смотреть».
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.