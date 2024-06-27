10:14 (мск), источник: ТАСС

Президент ОКР Поздняков не планирует смотреть Олимпиаду в Париже

Российские спортсмены выступят на Играх в нейтральном статусе.

Источник: РИА "Новости"

ЯКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Просмотр Олимпиады в Париже не входит в планы президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я всегда с удовольствием смотрю соревнования, где выступают спортсмены из сборной России, — сказал Поздняков. — К сожалению, на ближайших Играх присутствие олимпийской команды России не предусмотрено, поэтому вряд ли я буду смотреть».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.

Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
Винер о реакции поляков: это уже истерика, самая настоящая истерика
Юран назвал двух выделяющихся футболистов из России
Американец подписал контракт с ЦСКА в шахте
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь