Президент ОКР Поздняков не планирует смотреть Олимпиаду в Париже

ЯКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Просмотр Олимпиады в Париже не входит в планы президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я всегда с удовольствием смотрю соревнования, где выступают спортсмены из сборной России, — сказал Поздняков. — К сожалению, на ближайших Играх присутствие олимпийской команды России не предусмотрено, поэтому вряд ли я буду смотреть».