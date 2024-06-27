МОК не будет ограничивать общение российских спортсменов со СМИ на Олимпиаде

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российские и белорусские спортсмены не будут ограничены в общении со средствами массовой информации на Олимпийских играх в Париже, где они будут выступать в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Международная федерация плавания (World Aquatics) на своих соревнованиях запретила россиянам и белорусам общаться со СМИ, в частности, закрыв им доступ на пресс-конференции и в зоны для общения с журналистами.

«Не будет никаких ограничений на общение индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) со СМИ в микст-зоне или на пресс-конференциях», — сообщили в МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ожидается, что участие в них примут около 40 российских спортсменов, из их числа только один пловец — Евгений Сомов, живущий в США. Практически все ведущие российские пловцы отказались от участия в Олимпиаде, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова в июне получила необходимый для выступления на Олимпиаде нейтральный статус, но не сумела выполнить квалификационный норматив.