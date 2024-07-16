Сколько получат казахстанцы за медали Олимпиады-2024: есть бонусы

«Призовые суммы не изменились. Согласно действующему законодательству, чемпион получит 250 000 долларов, за “серебро” полагается 150 000 и за “бронзу” — 75 000. Также спортсменам, занявшим места с четвертого по шестое будут выплачены 30, 10 и 5 тысяч долларов соответственно. Помимо этого, предусмотрены денежные поощрения первым, личным и главным тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров.



Важно отметить, выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам в командных видах спорта осуществляются каждому спортсмену в 100-процентном размере денежного поощрения за каждое занятое место. В случаях установления рекорда мира по олимпийским видам спорта спортсмен получит еще 5 000 долларов, а тренер — 3 000 долларов.



Также добавлю, что местными исполнительными органами чемпионам или призерам предоставляется жилище из коммунального жилищного фонда в пользование на безвозмездной основе. Вместе с тем государством обеспечивается пожизненное ежемесячное материальное обеспечение чемпионам или призерам, а также тренерам, подготовившим их, а также чемпионам мира по олимпийским видам спорта при обязательном наличии стажа не менее 20 лет», — заявил Маржикпаев.