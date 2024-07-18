Красноярскую теннисистку Мирру Андрееву допустили до Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Мирра Андреева и другие российские спортсмены, допущенные до Олимпийских игр, смогут только в нейтральном статусе: без флага, гимна и других национальных символов.