Красноярскую теннисистку Мирру Андрееву допустили до Олимпийских игр
Мирра Андреева сможет выступить на Олимпийских играх в Париже только в нейтральном статусе.
Мирра Андреева сможет выступить на Олимпийских играх в Париже только в нейтральном статусе.
Красноярскую теннисистку Мирру Андрееву допустили до Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.
Мирра Андреева и другие российские спортсмены, допущенные до Олимпийских игр, смогут только в нейтральном статусе: без флага, гимна и других национальных символов.
Напомним, Мирра Андреева получила путёвку на Олимпийские игры в Париже после выхода в полуфинал турнира «Ролан Гаррос».