08:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярскую теннисистку Мирру Андрееву допустили до Олимпийских игр

Мирра Андреева сможет выступить на Олимпийских играх в Париже только в нейтральном статусе.

Красноярскую теннисистку Мирру Андрееву допустили до Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Мирра Андреева и другие российские спортсмены, допущенные до Олимпийских игр, смогут только в нейтральном статусе: без флага, гимна и других национальных символов.

Напомним, Мирра Андреева получила путёвку на Олимпийские игры в Париже после выхода в полуфинал турнира «Ролан Гаррос».

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