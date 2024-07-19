«Унижение и бред»: звезды спорят об отказе от трансляций Олимпиады в России | Источник: Спорт РИА Новости

Легендарная Татьяна Тарасова назвала отказ федеральных телеканалов транслировать Олимпийские игры в Париже «наказанием российского народа». Спортивный мир разделился на два лагеря. Одни поддержали Тарасову, а кое-кто назвал показа Игр без россиян с флагом бредом.

«Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение, — заявила Тарасова в интервью Sport24. — Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают? Поэтому я буду искать другие источники и обязательно посмотрю Олимпийские игры в Париже».

На Олимпиаду в Париж едут всего 15 российских спортсменов в пяти видах спорта — семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, то есть без российских флага и гимна. Кроме того, они не имеют права участвовать в параде атлетов, а награды не будут отображаться в медальной таблице.

С учетом мизерного количества спортсменов из России ТВ-каналы прогнозируют низкие рейтинги. А в убыток себе работать не хочет никто. Таким образом, российские зрители увидеть Олимпиаду не смогут. Болезненная тема, разделившая общество.

Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже 16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

«Зачем нам нужен этот мир, если там нет России?»

Двукратный олимпийский чемпион хоккеист Александр Кожевников, комментируя слова Тарасовой, не стал подбирать выражения.

«Это ее дело, она имеет свое мнение, как и любой человек. Она высказалась, кого-то печатают, кого-то нет, она сказала так и ее напечатали. Что здесь удивительного? Нормально для нее, что она хочет смотреть Олимпиаду, пусть смотрит», — сказал Кожевников.

«Я эти Олимпийские игры смотреть не буду, они мне не интересны без нашей сборной. Унижения терпеть и еще за это деньги платить — бред человеческий, лучше на детский спорт пустить», — отметил двукратный олимпийский чемпион.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поддержала Кожевникова, процитировав президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Солидарна со всеми нашими людьми, которые не хотят видеть Олимпиаду без России. Когда-то в своем интервью я сказала то, что говорил наш президент: зачем нам нужен этот мир, если там нет России? Но я перефразировала так: зачем нам нужна Олимпиада, если там нет России?» — сказала Винер «Спорт-Экспрессу».

Трехкратная победительница Олимпиад по фигурному катанию Ирина Роднина сделала акцент на вышеупомянутую убыточность трансляций.

«Трансляция Олимпиады — это колоссальные деньги. Покупка прав на показ Игр стоит дорого. Наверное, не такое большое количество людей хочет смотреть соревнования, где не участвуют наши спортсмены. Если есть такие болельщики и любители, они могут совершенно спокойно посмотреть все по интернету. Трансляций будет много, и это вполне возможно», — сказала Роднина «Спорт-Экспрессу».

К этому лагерю примкнула и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада. Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов. Я никого не обсуждаю и не осуждаю, участие — это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы, чтобы принимать такое решение. Смотреть Олимпийские игры я не буду», — сказала Вяльбе.

«Олимпиада — это Олимпиада!»

Конечно же, известный телекомментатор Дмитрий Губерниев по традиции не смог пройти мимо заявления Вяльбе. И по той же традиции занял место по другую сторону баррикад.

«Олимпиада в Париже — это Олимпиада!!! А убогое зрелище, это когда в Тронхейме-97 на чемпионате мира одна российская лыжница закапывала оступившуюся подругу по команде, Героя России, между прочим, извиняясь и унижаясь перед западной публикой и западными партнерами», — написал Губерниев в телеграм-канале.

Среди осудивших решение российских ТВ-каналов оказался и четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он открыто поддержал Тарасову, подчеркнув: заслуженный тренер СССР говорит правильные вещи.

«Убежден, что наши спортсмены хотели бы посмотреть на своих соперников. С советских времен в летней Олимпиаде только россияне составляли конкуренцию американцам, а в зимней — норвежцам. Думаю, отказываться от трансляции неправильно, ведь мы больше всех кричим, что спорт вне политики. В таком случае нельзя ничего запрещать, надо обязательно показывать. Поддерживаю Татьяну в этом вопросе, она говорит правильные вещи», — сказал Тихонов.

Того же мнения придерживается и двукратный олимпийский чемпион в составе эстафетной биатлонной сборной СССР Дмитрий Васильев.

«Считаю, что Олимпиаду у нас в стране показывать надо. Лично я смотреть не буду, но у людей забирать это право ни в коем случае нельзя. Каждый человек должен сам принять решение, стоит ли ему смотреть, либо, придерживаясь патриотических чувств в отношении российских спортсменов, отказаться от этого. Но такое право отнимать у людей не стоит, это неправильно», — сказал Васильев.