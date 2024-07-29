08:03 (мск), источник: АиФ Красноярск

Мирра Андреева выбыла с Олимпиады, проиграв полячке Магде Линетт

17-летняя теннисистка из Красноярска выбыла с Олимпиады после первого круга.

Источник: AFP 2023

Теннисистка Мирра Андреева выбыла с Олимпиады в одиночном разряде. Об этом сообщает Championat.ru.

17-летняя уроженка Красноярска уступила польской спортсменке Магде Линетт со счётом 6:3, 6:4 и выбыла с Олимпиады после первого круга.

Теперь Мирре предстоит выступить в парном разряде с Дианой Шнайдер и в миксте с Даниилом Медведевым.

По словам Мирры, ей не хватило опыта. Она чувствовала себя уставшей. Считает, что у неё хорошие шансы взять медаль в парном разряде. Она будет стараться этого достичь.

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