Мирра Андреева выбыла с Олимпиады, проиграв полячке Магде Линетт

Теннисистка Мирра Андреева выбыла с Олимпиады в одиночном разряде. Об этом сообщает Championat.ru.

17-летняя уроженка Красноярска уступила польской спортсменке Магде Линетт со счётом 6:3, 6:4 и выбыла с Олимпиады после первого круга.

Теперь Мирре предстоит выступить в парном разряде с Дианой Шнайдер и в миксте с Даниилом Медведевым.