Мирра Андреева выбыла с Олимпиады, проиграв полячке Магде Линетт
17-летняя теннисистка из Красноярска выбыла с Олимпиады после первого круга.
17-летняя теннисистка из Красноярска выбыла с Олимпиады после первого круга.
Теннисистка Мирра Андреева выбыла с Олимпиады в одиночном разряде. Об этом сообщает Championat.ru.
17-летняя уроженка Красноярска уступила польской спортсменке Магде Линетт со счётом 6:3, 6:4 и выбыла с Олимпиады после первого круга.
Теперь Мирре предстоит выступить в парном разряде с Дианой Шнайдер и в миксте с Даниилом Медведевым.
По словам Мирры, ей не хватило опыта. Она чувствовала себя уставшей. Считает, что у неё хорошие шансы взять медаль в парном разряде. Она будет стараться этого достичь.