«Наших» видов на Олимпиаде больше нет. Гимнасток и синхронисток к золоту легко не пустят

Скорее всего, россиянкам на старте будет очень сложно. Всё дело в том, что сейчас наши спортсменки и весь остальной мир выступают по разным правилам. В синхронном плавании на мировом уровне теперь оценка группы складывается из трёх программ: технической, произвольной и акробатической. А система выставления баллов похожа на фигурное катание: стоимость элемента складывается из его базовой стоимости и оценки исполнения техническим контролёром. Если синхронистки выполнят не то, что было заявлено изначально, баллы будут снижены. В России же пока действуют по старинке, хотя и пытаются постепенно внедрить новое. На Играх БРИКС, например, была акробатическая программа, но она была более обособленной, чем техническая или произвольная. Отличия от Олимпиады заметны.