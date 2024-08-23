Олимпийский чемпион призвал россиян к бойкоту Паралимпиады-2024 в Париже

По его мнению, россиян на турнире ждет только унижение. «Мы самодостаточная страна. Нам не по пути с каким-то непонятными людьми, которые пытаются нас унизить. Не понимаю наших спортсменов, которые стремятся поехать туда. Зачем это надо?» — поинтересовался Васильев.