Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соревнования по триатлону на Паралимпиаде-2024 перенесены из-за качества воды в Сене

Организаторы Паралимпиады-2024 в Париже (Франция) приняли решение перенести соревнования по триатлону с 1 на 2 сентября.

Источник: PARALYMP.RU

Об этом стало известно из заявления Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Последние тесты показывают снижение качества воды в реке после дождей, которые шли в последние два дня. В результате качество воды в месте проведения соревнований 1 сентября непригодно для плавания и превышает пороговое значение, установленное World Triathlon. Было решено перенести все 11 соревнований по паратриатлону на 2 сентября. Проведение стартов зависит от предстоящих тестов воды, соответствующих установленным пороговым значениям World Triathlon для плавания», — говорится в заявлении.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом.