Соревнования по триатлону на Паралимпиаде-2024 перенесены из-за качества воды в Сене

«Последние тесты показывают снижение качества воды в реке после дождей, которые шли в последние два дня. В результате качество воды в месте проведения соревнований 1 сентября непригодно для плавания и превышает пороговое значение, установленное World Triathlon. Было решено перенести все 11 соревнований по паратриатлону на 2 сентября. Проведение стартов зависит от предстоящих тестов воды, соответствующих установленным пороговым значениям World Triathlon для плавания», — говорится в заявлении.