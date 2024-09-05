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Уроженка Братска Джессика Лонг завоевала золото Паралимпийских игр в Париже

32-летняя уроженка Братска Джессика Лонг (при рождении Татьяна Кириллова), выступающая за сборную США по плаванию, завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх, которые в эти дни проходят в Париже. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на «Советский спорт».

Джессика Лонг стала победительницей заплыва на 400 метров вольным стилем с результатом 4 минуты 48,74 секунды, обогнав ближайшую преследовательницу (спортсменку из Великобритании) почти на 4 секунды.

Джессика Лонг родилась в 1992 году в Братске с тяжелой патологией: у нее не было малых берцовых костей и многих костей стопы. Мама девочки отказалась от ребенка в роддоме, а уже через год маленькую Таню усыновила семейная пара из США, которая дала ей новое имя. В полтора года ноги Джессики были ампутированы, но это не помешало девочке активно заниматься спортом.

Всего за свои выступления на Паралимпиадах американка российского происхождения смогла 17 раз стать чемпионкой.

Ранее на Паралимпийских играх в Париже после выступления в других дисциплинах журналисты спросили у спортсменки, поддерживает ли она отношения со своей биологической матерью. Джессика Лонг ответила, что периодически общается с ней через соцсети.

Россия у меня в сердце. Я родилась в России, у меня там было имя Татьяна. Я обожаю русских, эта страна занимает особое место в моей душе. Очень счастлива обратиться к жителям и России, и Иркутской области, откуда я родом. Всем большой привет! — сказала Джессика Лонг в эфире «Матч ТВ».