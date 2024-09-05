Уроженка Братска Джессика Лонг завоевала золото Паралимпийских игр в Париже

Джессика Лонг родилась в 1992 году в Братске с тяжелой патологией: у нее не было малых берцовых костей и многих костей стопы. Мама девочки отказалась от ребенка в роддоме, а уже через год маленькую Таню усыновила семейная пара из США, которая дала ей новое имя. В полтора года ноги Джессики были ампутированы, но это не помешало девочке активно заниматься спортом.