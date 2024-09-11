«Лег в постель с дьяволом»: МОК решил избавиться от главного врага России

Пока ни один представитель России, имеющий отношение к спорту, не назвал Коу хотя бы в перспективе полезным для нашей страны. И вот почему. Паззл под названием «Коу и ненависть к России» не складывается очень у многих. Для начала — у тех, кто помнит, как летом 1980 года симпатичный британский бегун взял серебро московской Олимпиады на дистанции 800 метров, а затем и золото на «полуторке». Следующее поколение «непонимающих» — те, кто имел дело с Коу как с вице-президентом Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), как раньше называлась World Athletics. На этом посту он проработал с 2007 года — до того, как в 2015-м был избран главой организации.