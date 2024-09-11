«Лег в постель с дьяволом»: МОК решил избавиться от главного врага России

Глава World Athletics, олимпийский чемпион Москвы-80 Себастьян Коу считается главным ненавистником России в мире спорта и основным претендентом на пост президента Международного олимпийского комитета. Но в самом МОК дали понять, что у британца на выборах вероятны большие проблемы с допуском. РИА Новости Спорт рассказывает, в чем дело, как Коу возненавидел Россию и при чем тут африканский коррупционер и «украинский след».
Панч по фавориту
В соответствии с Олимпийской хартией, глава МОК должен быть членом организации на момент избрания и в течение всего срока своего пребывания на посту президента. Также член МОК, достигший предельного возраста 70 лет, теряет свое членство в организации, если только он не будет предложен исполкомом и избран сессией МОК на новый четырехлетний срок, который возможен только один раз.
Коу 67 лет. Кроме того, все члены МОК не должны допускать конфликта интересов в случае занятия должностей главы МОК и международной спортивной федерации. В 2027 году Коу покинет пост президента World Athletics и автоматически перестанет быть членом МОК.
Пока ни один представитель России, имеющий отношение к спорту, не назвал Коу хотя бы в перспективе полезным для нашей страны. И вот почему. Паззл под названием «Коу и ненависть к России» не складывается очень у многих. Для начала — у тех, кто помнит, как летом 1980 года симпатичный британский бегун взял серебро московской Олимпиады на дистанции 800 метров, а затем и золото на «полуторке». Следующее поколение «непонимающих» — те, кто имел дело с Коу как с вице-президентом Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), как раньше называлась World Athletics. На этом посту он проработал с 2007 года — до того, как в 2015-м был избран главой организации.
Помнится, как 30 июля 2013 года Коу вышел на залитую летним солнцем арену московского стадиона «Лужники» и признался, что испытывает приятное ощущение дежа вю. Первая любовь, как говорится, не забывается.
«Я очень рад быть на этом прекрасном стадионе, — признался тогда Коу в разговоре с РИА Новости. — Он во многом предопределил мою судьбу как атлета, здесь был заложен фундамент моей дальнейшей жизни».
На каком же контрасте выглядят по сравнению с картинками из прошлого нынешние слова — и особенно действия — президента World Athletics. Российские спортсмены не выступают в международных турнирах без какой-либо перспективы вернуться туда в обозримом будущем, так как Коу заявил, что их там не будет, пока… (здесь могла бы находиться фраза, нарушающая законодательство России).
Это не все. Всероссийская федерация легкой атлетики хоть формально и была восстановлена в правах в марте 2023 года после выплаты миллионных штрафов из-за допинговых историй, но продолжает выплачивать World Athletics немалые деньги — теперь за некий «мониторинг соблюдения критериев восстановления». В целом, складывается впечатление, что Коу и его команда не просто наживаются на нашей легкой атлетике, но и пытаются придумывать все новые способы ее унизить — хотя этот вид спорта в нашей стране и так, откровенно говоря, разрушен практически полностью.
С чего все началось?
Чтобы попробовать понять причины такого «переобувания» Коу, вернемся в декабрь 2014-го, когда в легкой атлетике разразился один из самых грандиозных за всю историю скандалов. Тогда немецкий телеканал ARD выпустил документальный фильм, в котором прозвучали коррупционные обвинения в адрес верхушки IAAF, якобы покрывавшей допинговую систему в российской легкой атлетике.
В частности, приводились свидетельства того, что тогдашние шефы ВФЛА вымогали деньги у многократной победительницы международных марафонов Лилии Шобуховой, уличенной в употреблении допинга, за сокрытие положительной пробы. В итоге она заплатила 450 тысяч евро, чтобы ее допустили до участия в Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Из ВФЛА деньги по цепочке были отправлены сыну действующего президента IAAF сенегальца Ламина Диака — Папе Массате Диаку, занимавшему в организации пост маркетингового директора.
Это был один из многих эпизодов коррупции, о которых рассказывалось в фильме. Но он тогда показался фальшивкой. Кадры горсти лежащих на кровати таблеток вряд ли могли служить доказательством употребления допинга ведущими спортсменами России, а закадровый голос в их «признаниях», снятых скрытой камерой информатором Юлией Степановой, отсутствовал — и так и не был предоставлен общественности автором картины Хайо Зеппельтом якобы по причине редакционной политики ARD. В данном случае весьма удобной политики, если вдруг легкоатлеты говорили совсем не то, что озвучили за них уже на немецком языке.
Однако в международный суд никто из российских фигурантов дела подавать не стал. В феврале 2015-го многолетний президент ВФЛА Валентин Балахничев подал в отставку, а в ноябре 2015 года известный канадский борец с допингом Ричард Паунд поздравил немецкого репортера с «журналистским успехом» — комиссия WADA под его руководством в своем докладе наложила на российскую легкую атлетику санкции, которые, по сути, не сняты до сих пор. Правда, формально уже по другим причинам.
Досталось и руководству IAAF. Ламин Диак, к тому времени уже бывший президент организации, попал под следствие во Франции, а его сын подался в бега. Забегая вперед — закончилось все для членов влиятельной семьи тюремными сроками за помощь в сокрытии российских допинговых дел в обмен на взятки и прочие коррупционные эпизоды в сумме аж на 15 миллионов евро. Диак-старший был приговорен в 2020-м к четырем годам тюрьмы, которые он отсидеть не успел, так как скончался в декабре 2021-го. Папа Массата же скрылся в родном Сенегале, отказавшем Франции в его экстрадиции. Заочно его приговорили к пяти годам заключения.
Велось во Франции и расследование в отношении Балахничева, в ходе которого были арестованы его счета на сумму 1,8 миллиона евро. Но на зарубежный процесс экс-президент ВФЛА и казначей IAAF счел за благо не ехать, а наличие таких немалых денег в западных банках объяснил тем, что он занимался «консалтингом».
Коу победил с помощью коррупционера из Африки
Наверняка у вас уже возник вопрос — как во всю эту историю вписывается Коу? Мог ли вице-президент IAAF не знать о всех темных делах, которые творились в его организации?
Факт, о котором сейчас нечасто вспоминают: в ноябре 2015-го, когда скандал уже многие месяцы гремел на весь мир, Коу побывал в столице России снова — теперь уже в качестве главы мировой легкой атлетики. Зафиксируем еще раз момент времени. Оставалось всего несколько дней до публикации выводов комиссии Паунда, все чувствовали, что над нашим спортом нависла угроза, где-то в туалете московской антидопинговой лаборатории ее шеф Григорий Родченков выливал мочу из пробирок, а заодно планировал эмиграцию за океан, чтобы оттуда обрушить на Россию обвинения.
Но Коу после встречи с тогдашним президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым говорил совершенно контрастирующие со всеми происходящими событиями вещи.
«В российской легкой атлетике множество положительных моментов, и ваша история — это наша история, — отмечал Коу в разговоре с российской прессой. — Проблема с допингом, возникшая в любой национальной федерации, является и проблемой для всей легкой атлетики, и моя задача, как президента IAAF — помогать, если федерация столкнулась с трудностями. IAAF совместно с ВФЛА и Российским антидопинговым агентством тесно работает над созданием новых структур и систем, которые будут работать на благо легкой атлетики. Что касается России, то она развивает сейчас легкую атлетику не только для себя, но и для всего мирового спорта».
Что ж, через полгода у Себастьяна Коу под ногами стало жарко. BBC опубликовало расследование, согласно которому для победы на выборах президента IAAF британец использовал помощь все того же Папы Массаты Диака, чтобы заполучить голоса африканских делегатов. Была обнародована переписка сенегальского воротилы, Коу и работавшего в те годы главой отдела коммуникаций IAAF Ника Дэвиса, которая не оставляет никаких сомнений в том, что происходило в легкоатлетическом закулисье.
Не будем цитировать все компрометирующие Коу сообщения — их нетрудно найти в открытом доступе. Приведем последнее — поздравление Диака-младшего Себастьяну с победой на выборах президента IAAF, где тот опередил бывшего советского прыгуна с шестом Сергея Бубку, а затем украинского и международного спортивного чиновника, с перевесом всего в 23 голоса. «Отличное проведение заключительной гонки в карьере! Долгих лет жизни и всего наилучшего в ваших приключениях, господин президент и кардинал МОК», — пишет Папа Массата Себастьяну, и тот большими буквами отвечает благодарностью, добавляя фразу «увидимся».
Еще раз, для протокола: увидеться Коу желал с человеком, которого к тому моменту более полугода назад заклеймили на весь мир как одного из самых крупных в истории мирового спорта коррупционера, в отношении которого вовсю шло расследование.
Что же касается благодарности — как говорится, есть за что. В одном из сообщений Папа Массата Диак подтверждает, что уговорил проголосовать за британца делегатов из 24 африканских стран. Простая математика: без этой помощи победы Коу не видать. Это подтвердил и сам сенегальский делец. «Если бы не благословение Ламина Диака и моя поддержка, он никогда не был бы выбран президентом IAAF, и он это знает», — заявил Папа Массата, комментируя опубликованную переписку.
Уверен в справедливости этого факта и Джек Робертсон, бывший член отдела расследований Всемирного антидопингового агентства, занимавшийся делом Шобуховой. «Это не просто разочарование, это позор, — пригвоздил он Коу за связи с Диаком-младшим. — Мне неприятно говорить такими словами, но он лег в постель с дьяволом, чтобы выиграть выборы».
Здесь будет также уместно попытаться ответить на вопрос — а случайна ли была та поездка Коу в Москву в ноябре 2015-го? Опираясь на достоверные знания, это могут сделать только несколько участников тех событий — которые в курсе, за кого голосовала российская сторона на выборах президента IAAF. Но публично они об этом не заявляли — да и в разговорах «без диктофона» предпочитают не откровенничать на эту тему. Однако в легкоатлетическом сообществе общепринято считать, что мы тогда поддержали британца. И его визит в Россию после избрания — визит благодарности.
Знал о вымогательствах?
Но благодарность исчерпала себя с началом расследования, которое открыл комитет по этике IAAF в отношении возможной причастности новоизбранного президента организации к коррупционным деяниям предыдущего шефа. Помимо связи с семьей Диаков Коу обвиняли в том, что он знал от представителей Шобуховой о том, что у нее вымогают деньги, однако не дал делу ход. Кроме того, допинговыми делами заинтересовался и британский парламент, и Коу, его бывшему члену, получившему титул лорда в 2000 году, в декабре 2015-го пришлось три часа отвечать перед комитетом по культуре, медиа и спорту на неприятные вопросы.
И вот там президент IAAF говорил уже совсем другие слова. Если летом 2014-го обвинения в повсеместном употреблении допинга он называл «объявлением войны легкой атлетике», то сейчас он сомневался в том, что российские спортсмены «когда-либо вообще были “чистыми”. О грязных делишках Ламина Диака и его сына Коу, по его словам, ничего не знал, а свою должность вице-президента IAAF назвал номинальной — хотя вышеупомянутый Ник Дэвис, ближайший помощник Коу, признался в эпизоде получения от сенегальской семьи 30 тысяч долларов, за что был уволен. Наконец, письмо с информацией о деле Шобуховой Коу якобы не открывал, а просто переслал своим помощникам.
В итоге и в парламенте, и в комиссии IAAF по этике сочли Коу непричастным к коррупционным делам. Принцип британского правосудия «хайли лайкли» (весьма вероятно), оказывается, применим не всегда. И в самом деле, в чем обвинять вице-президента IAAF — в том, что он не проявил достаточного любопытства, чтобы открыть письмо с убийственными обвинениями? Или в том, что с Ламином Диаком и его сыном разговаривал, вероятно, исключительно о футболе? Ну, а переписку в мессенджере можно и подделать.
Все это, конечно, ирония. На самом деле — с очень большой долей вероятности, то есть действительно «хайли лайкли» — Коу просто пошел на сделку. С британским парламентом, комиссией по этике или собственной совестью — считайте как хотите. Понятие «объективный представитель “Глобального Севера” по нынешним временам, увы, оксюморон. А Коу вообще вменили фаворитизм по отношению к русским. Единственная его возможность не лишиться титулов на родине и поста одной из главных международных спортивных федераций заключалась в обещании развернуть свою политику на 180 градусов. Что он, хоть и топорно, но исполнил.
Так что глава World Athletics, похоже, всю жизнь будет отмываться от «русского следа», в который он вляпался. А о карьере в МОК ему все равно, возможно, придется забыть.
Андрей Симоненко