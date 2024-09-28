В оргкомитете Олимпиады-2026 рассказали, что россияне могут стать волонтерами Игр

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россияне и белорусы могут стать волонтерами зимней Олимпиады, которая пройдет в феврале 2026 года в Италии. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе оргкомитета Игр-2026.
«Программа волонтеров Team26 нацелена на то, чтобы охватить 18 000 добровольцев, и мы с нетерпением ждем поступления большого количества заявок», — заявил представитель оргкомитета.
«Любой желающий может подать заявку, заполнив форму и следуя инструкциям в ней», — ответил собеседник ТАСС на вопрос, могут ли россияне и белорусы претендовать на место в составе волонтерского корпуса Игр-2026.
Процедура подачи заявок в группу волонтеров Олимпиады стартовала в начале сентября. Как сообщал ранее ТАСС, россияне и белорусы, пожелавшие стать волонтерами Игр-2026, при подаче заявок с мобильных телефонов сталкиваются со сложностями в заполнении, когда не обнаруживают своих стран в графе «место проживания» на начальном этапе регистрации.
Практически все российские волонтеры весной 2024 года получили запрет на работу на Олимпиаде и Паралимпиаде, которые проходили во Франции.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.