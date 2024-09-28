В оргкомитете Олимпиады-2026 рассказали, что россияне могут стать волонтерами Игр

Процедура подачи заявок в группу волонтеров Олимпиады стартовала в начале сентября. Как сообщал ранее ТАСС, россияне и белорусы, пожелавшие стать волонтерами Игр-2026, при подаче заявок с мобильных телефонов сталкиваются со сложностями в заполнении, когда не обнаруживают своих стран в графе «место проживания» на начальном этапе регистрации.