РУСАДА с начала года выявило 65 возможных нарушений антидопинговых правил

«В сентябре 2024 года РУСАДА выявлено 6 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — сказала собеседница ТАСС. Всего за девять месяцев было выявлено 65 нарушений (в феврале и январе по 4, в марте — 7, в апреле — 4, в мае — 6, в июне — 14, в июле — 13, в августе — 7, в сентябре — 6).