РУСАДА с начала года выявило 65 возможных нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре выявило шесть случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.
«В сентябре 2024 года РУСАДА выявлено 6 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — сказала собеседница ТАСС. Всего за девять месяцев было выявлено 65 нарушений (в феврале и январе по 4, в марте — 7, в апреле — 4, в мае — 6, в июне — 14, в июле — 13, в августе — 7, в сентябре — 6).
С января по декабрь 2023 года было выявлено 150 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.
Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.