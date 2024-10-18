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Монсон считает Россию более сильной спортивной страной, чем США

Депутат парламента Башкирии отметил, что у России гигантский потенциал в сфере спорта.

Источник: РИА "Новости"

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Депутат парламента Башкирии Джефф Монсон считает Россию более сильной спортивной страной, чем США. Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

«Россия — более сильная спортивная страна, чем США, — сказал Монсон. — Это однозначно. И у России еще впереди гигантский потенциал, который предстоит реализовать. Варварские западные ограничения только дают возможность для развития российскому спорту».

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.