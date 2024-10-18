Матыцин предложил провести игры участников СВО

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Спорт является важной платформой для консолидации общества, для этого также можно организовать игры участников СВО. Об этом на круглом столе «Привлечение к занятиям адаптивной физической культурой и спортом ветеранов СВО, получивших инвалидность» на форуме «Россия — спортивная держава» заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.
«Привлечение бойцов СВО к воспитательной работе — это важнейший аспект, — сказал Матыцин. — Это эмоциональный пример, как надо любить свою страну, своих учителей. Сейчас речь идет не только о победе в специальной военной операции, а о формировании мировоззрения наших людей, но и не только наших людей, на нас смотрит весь мир».
«Роль, которую играет паралимпийское движение, которую играют участники СВО, сложно переоценить. Возникла идея проведения игр участников СВО, и она поддерживается на уровне губернаторов. Сейчас общество должно быть консолидировано», — сказал Матыцин.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.