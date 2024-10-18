Матыцин предложил провести игры участников СВО

«Привлечение бойцов СВО к воспитательной работе — это важнейший аспект, — сказал Матыцин. — Это эмоциональный пример, как надо любить свою страну, своих учителей. Сейчас речь идет не только о победе в специальной военной операции, а о формировании мировоззрения наших людей, но и не только наших людей, на нас смотрит весь мир».