Тарасова назвала приоритетную задачу Дегтярева на посту главы ОКР

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на посту президента Олимпийского комитета России (ОКР) в первую очередь должен будет добиться снятия санкций с российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Кандидатуру Дегтярева на пост президента ОКР в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое прошло на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе, предложил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Глава государства Владимир Путин отметил, что предложение заслуживает самого внимательного рассмотрения, добавив, что в современных условиях это может быть оправданно.
«Это достижимо, — ответила Тарасова на вопрос о снятии санкций с российского спорта. — Это первое, что он должен сделать. И если он это сделает, Родина его не забудет».
«За это берется серьезный человек, который знает эту работу, знает спортсменов, любит спорт, он понимает, что делает. Это делается не ради пиара. Мне кажется, что у него получится», — отметила она.
15 октября глава ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства, после которых он покинет пост президента организации. Выборы должны состояться на Олимпийском собрании, которое традиционно проходит в декабре.
ОКР год назад был отстранен Международным олимпийским комитетом (МОК) на неопределенный срок, российские спортсмены по ряду летних видов спорта сейчас допускаются к международным стартам исключительно в нейтральном статусе, в то время как представители зимних видов лишены даже такой возможности.