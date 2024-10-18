В Венесуэле пожаловались на США за ограничения участия спортсменов в международных стартах

«Необходимо устранять негативные аспекты, например, в Венесуэле мы столкнулись с санкциями со стороны США. Естественно, мы понимаем, что спорт поможет нам снова выйти в мир, трансформировать то, что мы можем изменить. Наши спортсмены не могли посетить Олимпийские игры из-за отказа в выдаче виз, из-за того, что США блокируют наши усилия, чтобы участвовать в международных событиях. В этом плане Россия нас прекрасно понимает, все мы сталкиваемся с дискриминацией, вместе мы можем объединиться, чтобы бороться с этой гегемонией. Мирная дипломатия необходима», — добавил он.