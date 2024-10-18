В Венесуэле пожаловались на США за ограничения участия спортсменов в международных стартах

УФА, 18 октября. /ТАСС/. США блокируют усилия Венесуэлы по участию спортсменов страны в международных соревнованиях, что мешает спорту осуществлять его объединяющую роль. Об этом на панельной сессии: «Спорт как инструмент дипломатии: как спортивные события объединяют народы» форума «Россия — спортивная держава» заявил министр народной власти по делам молодежи Венесуэлы Арнальдо Санчес.
«Важная тема — дипломатия в спорте: в Венесуэле нам необходимо обеспечить спорт в качестве механизма дипломатии, когда говорим о дипломатии, говорим о международной политике, конечно. Россия и Куба — важные страны, которые продвигают мирную дипломатию, мы также присоединяемся к этому движению, чтобы обеспечить мирную дипломатию спорта, чтобы все в наших странах понимали, что вместе мы станем лучше, можем достичь большего. Сотрудничество важно, спорт — позитивный инструмент для продвижения мира в каждой стране», — сказал Санчес.
«Необходимо устранять негативные аспекты, например, в Венесуэле мы столкнулись с санкциями со стороны США. Естественно, мы понимаем, что спорт поможет нам снова выйти в мир, трансформировать то, что мы можем изменить. Наши спортсмены не могли посетить Олимпийские игры из-за отказа в выдаче виз, из-за того, что США блокируют наши усилия, чтобы участвовать в международных событиях. В этом плане Россия нас прекрасно понимает, все мы сталкиваемся с дискриминацией, вместе мы можем объединиться, чтобы бороться с этой гегемонией. Мирная дипломатия необходима», — добавил он.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.