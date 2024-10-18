Кириленко не видит предпосылок к возвращению России в олимпийское движение

«Я сейчас пока не вижу никаких подвижек, никаких шагов, что мы должны вернуться в олимпийское движение, — сказал Кириленко. — Но я на стороне того, что говорит наш министр, — закрываться мы не должны. Мы — огромные участники олимпийского и мирового спортивного движения, и то, что сейчас происходит, — это временное явление. Без России на международной арене неполноценно все».