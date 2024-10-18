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Кириленко не видит предпосылок к возвращению России в олимпийское движение

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия берет курс на возвращение в олимпийское движение.

Источник: РИА "Новости"

УФА, 18 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Подвижек в вопросе возвращения российского спорта в олимпийское движение пока нет, однако он не должен закрываться. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия берет курс на возвращение в олимпийское движение.

«Я сейчас пока не вижу никаких подвижек, никаких шагов, что мы должны вернуться в олимпийское движение, — сказал Кириленко. — Но я на стороне того, что говорит наш министр, — закрываться мы не должны. Мы — огромные участники олимпийского и мирового спортивного движения, и то, что сейчас происходит, — это временное явление. Без России на международной арене неполноценно все».

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.