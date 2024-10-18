РУСАДА зафиксировало в 2024 году сокращение допинговых нарушений в России на 40%

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Количество нарушений антидопинговых правил в 2024 году снизилось на 40%. Об этом рассказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова на панельной сессии: «Антидопинговая политика в Российской Федерации: ключевые аспекты и перспективы развития» в рамках форума «Россия — спортивная держава».
«У нас в этом году на 40% снизилось количество нарушений антидопинговых правил, — сказала Логинова. — Мы долго пытались понять, с чем это связано. Тестирование у нас продолжает осуществляться при полном соблюдении стандартов, очень много целевых тестирований. Единственное объяснение такому снижению — это та огромная работа, которую ведут все антидопинговые организации, эксперты и специалисты».
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.