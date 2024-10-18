РУСАДА зафиксировало в 2024 году сокращение допинговых нарушений в России на 40%

«У нас в этом году на 40% снизилось количество нарушений антидопинговых правил, — сказала Логинова. — Мы долго пытались понять, с чем это связано. Тестирование у нас продолжает осуществляться при полном соблюдении стандартов, очень много целевых тестирований. Единственное объяснение такому снижению — это та огромная работа, которую ведут все антидопинговые организации, эксперты и специалисты».