В ОАЭ сообщили о сотрудничестве с Россией по Играм будущего

УФА, 19 октября. /ТАСС/. ОАЭ на всех уровнях сотрудничают с Россией по поводу организации Игр будущего. Об этом ТАСС в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» рассказал генеральный директор Главного управления спорта ОАЭ Ганим Аль Хаджери.
Игры будущего в 2025 году пройдут в ОАЭ.
«Я думаю, что у этих Игр есть потенциал для молодежи и для того, чтобы в будущем изменить правила игры, которые есть в мире, — сказал генеральный директор Главного управления спорта ОАЭ. — Мы очень рады принять у себя их в 2025 году. Мы будем смотреть, какое влияние это окажет. Мы верим, что это станет чем-то, что изменит будущее вида спорта, который будет сочетаться с киберспортом. Так что мы с нетерпением ждем этих Игр».
«Общаемся ли с Россией по поводу организации турнира? Мы сотрудничаем во всех аспектах, особенно на уровне министерства, на правительственном уровне с Россией, но также и с другими федерациями, которые отвечают за проведение таких Игр, они также поддерживают связь», — добавил собеседник агентства.
Первые Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В их программу входили фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли 2 тыс. человек более чем из 100 стран.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.