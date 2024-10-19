В ОАЭ сообщили о сотрудничестве с Россией по Играм будущего

«Я думаю, что у этих Игр есть потенциал для молодежи и для того, чтобы в будущем изменить правила игры, которые есть в мире, — сказал генеральный директор Главного управления спорта ОАЭ. — Мы очень рады принять у себя их в 2025 году. Мы будем смотреть, какое влияние это окажет. Мы верим, что это станет чем-то, что изменит будущее вида спорта, который будет сочетаться с киберспортом. Так что мы с нетерпением ждем этих Игр».