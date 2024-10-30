Захарова заявила, что президент МОК политизировал олимпизм

«С ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушении всех норм международного права, предстоит разобраться», — сказала дипломат.
Захарова также напомнила президенту МОК, что Россия в ходе СВО «пришла на помощь мирным людям после антиконституционного переворота на Украине, беря под защиту мирных жителей и жертвуя собственным комфортом ради истины, мира и справедливости». «Таких примеров, наверное, и не было», — добавила дипломат.
При этом она указала на противоположные действия стран Запада. «США скидывали бомбы на Белград, чтобы окончательно расчленить Югославию, англосаксы оккупировали Ирак, чтобы контролировать регион и энергоресурсы, в результате чего сотни тысяч мирных жителей гибли, — напомнила Захарова. — Натовские коалиции под видом защиты ливийцев уничтожали Ливию и аплодировали убийству законного президента страны, имея хищнические планы по дележу ливийских денег и нефти, Израиль блокировал анклавы палестинцев ради собственной безопасности и в наказание за чужие преступления, что приводило к гибели десятков тысяч гражданских».
О решении МОК
12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. Бах, объясняя это решение, заявил, что якобы никто из участников 55 мировых конфликтов так не нарушает Олимпийскую хартию, как Россия.
Российские спортивные власти называли это решение политически мотивированным. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в октябре заявил, что Россия продолжит оспаривать отстранение ОКР и будет добиваться возвращения в олимпийскую семью.