Захарова заявила, что президент МОК политизировал олимпизм

При этом она указала на противоположные действия стран Запада. «США скидывали бомбы на Белград, чтобы окончательно расчленить Югославию, англосаксы оккупировали Ирак, чтобы контролировать регион и энергоресурсы, в результате чего сотни тысяч мирных жителей гибли, — напомнила Захарова. — Натовские коалиции под видом защиты ливийцев уничтожали Ливию и аплодировали убийству законного президента страны, имея хищнические планы по дележу ливийских денег и нефти, Израиль блокировал анклавы палестинцев ради собственной безопасности и в наказание за чужие преступления, что приводило к гибели десятков тысяч гражданских».