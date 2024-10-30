Олимпийский чемпион Васильев: Спортсмены еще долго будут ненавидеть Баха

Немецкий функционер, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Португалии, заявил, что ни одна из 55 стран, которые в настоящее время находятся в военных конфликтах, не нарушает Олимпийскую хартию так, как РФ.
"Говорить с Бахом было бы незачем, даже если бы он баллотировался на новый срок. С ним все ясно, это закоренелый русофоб, который ненавидит нас и нашу страну. Ведь даже не приводятся доводы, по которым нам вменяется нарушение олимпийской хартии. Еще Коу сегодня выступил, заявил, что не допустит россиянин ни при каких условиях. Один из страны, которая столько бед навлекла, другой — из той, что столько земель колонизировала и рабовладением промышляло. Не им учить нас морали. А эти попытки реваншизма ни к чему хорошему их не приведут.
Надеюсь, Коу не выберут президентом МОК. Не думаю, что члены МОК поддерживают такие заявления. Есть немало стран, в которых считают иначе, надо с ними работать, представлять нашу позицию. Из нынешних кандидатов в моем представлении наиболее нейтрален принц Хусейн из Саудовской Аравии. Подкупить его невозможно — он и так богат. Есть ощущение, что он будет отстаивать интересы спорта. А слова Баха надо мимо ушей пропускать. История даст ему свою оценку. Его еще долго будут ненавидеть спортсмены, которым он сломал карьеры«, — цитирует Васильева “ВсеПроСпорт”.