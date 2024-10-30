Олимпийский чемпион Васильев: Спортсмены еще долго будут ненавидеть Баха

"Говорить с Бахом было бы незачем, даже если бы он баллотировался на новый срок. С ним все ясно, это закоренелый русофоб, который ненавидит нас и нашу страну. Ведь даже не приводятся доводы, по которым нам вменяется нарушение олимпийской хартии. Еще Коу сегодня выступил, заявил, что не допустит россиянин ни при каких условиях. Один из страны, которая столько бед навлекла, другой — из той, что столько земель колонизировала и рабовладением промышляло. Не им учить нас морали. А эти попытки реваншизма ни к чему хорошему их не приведут.