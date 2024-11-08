Путин сравнил МОК с цирком

Осенью 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение не допустить Россию и Белоруссию до Олимпийских игр в Париже вопиющим случаем политики расовой дискриминации и двойных стандартов МОК.