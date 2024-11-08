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Путин сравнил МОК с цирком

СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) под давлением извне превратился в цирковых артистов и сейчас своими руками уничтожает олимпийское движение, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Под давлением извне Международный олимпийский комитет превратился в каких-то цирковых артистов», — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Коммерциализировали олимпийское движение полностью, уничтожают его своими руками», — добавил президент России.

Осенью 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение не допустить Россию и Белоруссию до Олимпийских игр в Париже вопиющим случаем политики расовой дискриминации и двойных стандартов МОК.

Российские спортсмены выступали на Играх в Париже в нейтральном статусе в количестве 15 человек, многие лидеры не были допущены до соревнований.