Путин сравнил МОК с цирком

«Под давлением извне Международный олимпийский комитет превратился в каких-то цирковых артистов», — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Коммерциализировали олимпийское движение полностью, уничтожают его своими руками», — добавил президент России.
Осенью 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение не допустить Россию и Белоруссию до Олимпийских игр в Париже вопиющим случаем политики расовой дискриминации и двойных стандартов МОК.
Российские спортсмены выступали на Играх в Париже в нейтральном статусе в количестве 15 человек, многие лидеры не были допущены до соревнований.