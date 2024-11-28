Сменивший гражданство чемпион Олимпиады ответил министру спорта: «Не был спортсменом и не понимает»

«Я понимаю критику Михаила Дегтярева. Он не был спортсменом элитного уровня и, вероятно, не понимает, насколько сильна мечта спортсмена стать олимпийским чемпионом. Большинство спортсменов, которые стремятся стать чемпионами, сделают все возможное для того, чтобы достичь своей цели, и смена спортивного гражданства не является исключением при достижении цели.



Я не критикую Дегтярева за его слова. Он министр спорта, он хочет сохранить спортсменов в России, и это действительно сложная ситуация в нынешних условиях. Но если бы я был министром спорта, я бы попробовал другой подход. Вместо того, чтобы осуждать уехавших спортсменов, я бы дал им знать, что Россия поддержит их, если они решат вернуться и выступать за свою родину и, надеюсь, станут олимпийскими чемпионами России», — цитирует Уайлда Metaratings.ru.