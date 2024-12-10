Израиль ввел войска на территорию Сирии. Почему его сборные все еще выступают под своим флагом?

Очевидно, что эти трагические события так или иначе отразятся на спорте. Формально он вне политики. Но в свете того, что МОК и другие международные структуры сделали в отношении России после начала СВО, возникает законный вопрос о двойных стандартах. Почему наши атлеты уже в феврале 2022 года были фактически исключены из олимпийской семьи, а сейчас ни Томас Бах, ни какой-либо другой член исполкома МОК не выразили даже обеспокоенности? И почему израильские спортсмены спокойно продолжают выступать под своим флагом, и никто не бьет тревогу, что они вот-вот станут жертвой конфликтов с представителями арабского мира?