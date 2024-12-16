Путин: атмосфера Олимпиады и Паралимпиады была далека от праздника спорта

«Сама атмосфера парижской Паралимпиады, как и Олимпиады, надо это признать, была далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей — равенства, дружбы, взаимного уважения культур и традиций, честной спортивной борьбы», — указал глава государства на церемонии вручения госнаград членам паралимпийской команды России.
«Вам пришлось выступать не только в статусе нейтральных спортсменов, но вся наша сборная сталкивались со множеством всяческих ограничений», — констатировал Путин.
«Вместе с тем вся страна всегда была с вами», — заверил президент спортсменов. Он убежден, что в сердцах и помыслах атлеты всегда думали о Родине.