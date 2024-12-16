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Путин: атмосфера Олимпиады и Паралимпиады была далека от праздника спорта

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что атмосфере Олимпиады и Паралимпиады в Париже была далека от праздника спорта.

Источник: РИА "Новости"

«Сама атмосфера парижской Паралимпиады, как и Олимпиады, надо это признать, была далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей — равенства, дружбы, взаимного уважения культур и традиций, честной спортивной борьбы», — указал глава государства на церемонии вручения госнаград членам паралимпийской команды России.

«Вам пришлось выступать не только в статусе нейтральных спортсменов, но вся наша сборная сталкивались со множеством всяческих ограничений», — констатировал Путин.

«Вместе с тем вся страна всегда была с вами», — заверил президент спортсменов. Он убежден, что в сердцах и помыслах атлеты всегда думали о Родине.