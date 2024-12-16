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Путин оценил выступление российских паралимпийцев на Играх в Париже

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские паралимпийцы смогли доказать на Паралимпийских играх в Париже лидерские позиции спорта страны, сообщил президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Путин в Кремле вручает государственные награды победителям XVII Паралимпийских летних игр в Париже.

«На прошедшей Паралимпиаде из-за, прямо скажем, недобросовестных, политизированных ограничений, наши спортсмены не смогли в полном объеме продемонстрировать свое мастерство. Всего в четверти от всех видов медальной программы вы принимали участие. Но даже в таком формате, далеко не в полном составе, вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта, вошли в десятку сильнейших паралимпийских команд планеты», — сказал Путин.