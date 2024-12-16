Путин оценил выступление российских паралимпийцев на Играх в Париже

«На прошедшей Паралимпиаде из-за, прямо скажем, недобросовестных, политизированных ограничений, наши спортсмены не смогли в полном объеме продемонстрировать свое мастерство. Всего в четверти от всех видов медальной программы вы принимали участие. Но даже в таком формате, далеко не в полном составе, вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта, вошли в десятку сильнейших паралимпийских команд планеты», — сказал Путин.