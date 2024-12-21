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Песков заявил, что федерации должны работать над возвращением российских спортсменов

20 декабря Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до участия в квалификации на Олимпиаду 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Национальным спортивным федерациям надо продолжать работать над возвращением российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

20 декабря Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до участия в квалификации на Олимпиаду 2026 года. Ранее Международная федерация плавания допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Отечественные пловцы выступили на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште и завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали.

«Не все так гладко. Надо дальше работать, и большая обязанность Олимпийского комитета России и федераций — продолжать дальше работать. Потому что сильно ограничен состав спортсменов, которые могут принять участие, невозможны замены. То есть там есть над чем работать, очень много вопросов», — сказал Песков.