Песков заявил, что федерации должны работать над возвращением российских спортсменов

«Не все так гладко. Надо дальше работать, и большая обязанность Олимпийского комитета России и федераций — продолжать дальше работать. Потому что сильно ограничен состав спортсменов, которые могут принять участие, невозможны замены. То есть там есть над чем работать, очень много вопросов», — сказал Песков.