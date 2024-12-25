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Соболенко и Бордиловская разделили звание лучшей спортсменки по версии НОК

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Арина Соболенко и батутистка Виолетта Бордиловская победили в номинации «Лучшая спортсменка» на Премии Национального олимпийского комитета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

2024 год Соболенко начала с победы на открытом чемпионате Австралии — Арина стала первой теннисисткой после Виктории Азаренко, сумевшей защитить титул в Мельбурне. В сентябре Соболенко впервые в карьере победила на US Open, также в прошедшем сезоне Арина дошла до полуфиналов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, добавив к личной коллекции титулы турниров в Цинциннати и Ухане. Ранее белоруска была признана игроком года WTA, наступающий год Соболенко встретит в ранге первой ракетки женского мирового рейтинга. Виолетта Бордиловская принесла Беларуси первую медаль летних Олимпийских игр в Париже — в женских индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте 19-летняя спортсменка завоевала серебро. Эта награда стала для Бордиловской дебютной на взрослом уровне на международной арене. В день народного единства, 17 сентября, Виолетта была удостоена ордена Почета. «Хочу поблагодарить организаторов за признание, а болельщиков — за поддержку, она чувствуется даже вдали от дома. Надеюсь приносить эмоции в ваши дома и далее», — призналась Соболенко в видеообращении. «Мне очень приятно находиться в одном зале с такими выдающимися людьми и к тому же получить столь высокую награду. Хочу выразить признательность абсолютно всем», — сказала Бордиловская.