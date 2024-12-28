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Министр спорта России рассказал, что он загадает на Новый год

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что загадает на Новый год возвращение отечественных спортсменов на международную арену, передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Других каких-то больших проблем нет. Хочется вернуться на турниры под своим флагом, с гимном России. Мы все для этого делаем и будем делать в следующем году», — отметил Дегтярев.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.