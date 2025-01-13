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Участники Олимпиады в Париже вернули более ста бракованных медалей

ПАРИЖ, 13 янв — РИА Новости. Спортсмены, участвовавшие в летних Олимпийских играх в Париже, вернули более сотни медалей, которые начали портиться, сообщило издание Lettre.

Источник: Спорт РИА Новости

«Более 100 бракованных медалей вернули спортсмены в оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже», — пишет СМИ. Некоторые спортсмены в последние месяцы публично осудили быструю порчу медалей, в основном бронзовых, в социальных сетях.

Одними их первых о порче медалей заявили французский пловец Максим Груссе и американский скейтбордист Найджа Хьюстон, завоевавший бронзу на Олимпиаде. Он пожаловался, что медаль «как будто прошла войну». Он рассказал, что после недолговременной носки медаль начала портиться, на ней появились сколы и ржавчина, указав, что «качество олимпийских медалей должно быть намного выше». Позже французские пловцы Клеман Секки и Йоанн Ндой-Бруар также раскритиковали качество медалей.

Эта критика и массовый возврат наград вызвали серьезные волнения на Парижском монетном дворе, который отвечал за производство медалей, пишет СМИ.

По данным Lettre, учреждение уволило трех директоров по производству и качеству. Сообщается, что порча медалей может быть связана с проблемой дефектного лака и несоблюдением ряда других правил производства.

Ранее Парижский монетный двор сообщил РИА Новости, что изучает вопрос порчи медалей, отметив, что поврежденные медали будут систематически заменяться и иметь идентичную гравировку.

Олимпиада-2024 проходила в Париже с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к турниру 15 россиян, отказав в праве на участие многим чемпионам и призерам Игр, прошедшим квалификационный отбор. Решением МОК атлеты выступали в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, их награды не отображались в медальной таблице соревнований.