Участники Олимпиады в Париже вернули более ста бракованных медалей

«Более 100 бракованных медалей вернули спортсмены в оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже», — пишет СМИ. Некоторые спортсмены в последние месяцы публично осудили быструю порчу медалей, в основном бронзовых, в социальных сетях.



Одними их первых о порче медалей заявили французский пловец Максим Груссе и американский скейтбордист Найджа Хьюстон, завоевавший бронзу на Олимпиаде. Он пожаловался, что медаль «как будто прошла войну». Он рассказал, что после недолговременной носки медаль начала портиться, на ней появились сколы и ржавчина, указав, что «качество олимпийских медалей должно быть намного выше». Позже французские пловцы Клеман Секки и Йоанн Ндой-Бруар также раскритиковали качество медалей.