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Александр Тихонов: Нужно разбомбить Киев и тогда Россию везде пустят

Олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу решения отказать российской гимнастке Виктории Листуновой в нейтральном статусе.

Источник: РИА "Новости"

«Нас не только на Олимпиаду не допустят… Какой может быть статус, если Украина бомбит нашу область? Нужно разбомбить Киев и тогда нас везде пустят! У нас никого в МОК нет! Какие-то сраные скандинавы решают вопросы в спорте. Я жду, когда наша пресса уже проснется!» — сказал Тихонов в интервью Vseprosport.ru.

Международная федерация гимнастики (FIG) отказала в нейтральном статусе Виктории Листуновой и еще трем российским гимнастам. В случае с Листуновой причиной такого решения стала опубликованная ею поздравительная открытка ко Дню Победы 9 мая.