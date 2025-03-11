Александр Тихонов: Нужно разбомбить Киев и тогда Россию везде пустят

«Нас не только на Олимпиаду не допустят… Какой может быть статус, если Украина бомбит нашу область? Нужно разбомбить Киев и тогда нас везде пустят! У нас никого в МОК нет! Какие-то сраные скандинавы решают вопросы в спорте. Я жду, когда наша пресса уже проснется!» — сказал Тихонов в интервью Vseprosport.ru.