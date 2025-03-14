Олимпиаду-2034 в США будет транслировать нелюбимый телеканал Трампа. Американский президент недавно жестко его раскритиковал

До зимней Олимпиады-2034 в Солт-Лейк-Сити (США) еще девять лет, но некоторые компании уже покупают права на трансляцию соревнований. Так, недавно стало известно, что в США домашние Игры будет показывать NBC — нелюбимый телеканал президента страны Дональда Трампа.
Худшая сеть в мире
14 марта Международный олимпийский комитет объявил о продлении контракта на трансляцию Игр с американской корпорацией Comcast. Предыдущее соглашение было заключено в 2014 году, действовало 18 лет и стоило почти 8 миллиардов долларов. Новый договор продлили до 2036-го — таким образом Comcast получила права на домашнюю Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити и летние Игры в 2036 году. Сделка обошлась телегиганту в 3 миллиарда долларов.
Все стороны отнеслись к продлению позитивно. «Это соглашение новаторское, поскольку оно выходит далеко за рамки традиционных прав на трансляцию. Благодаря инновационному подходу Comcast, работе на всех платформах — от линейных до потоковых и цифровых — мы теперь можем вывести наше партнерство на новый уровень. Все это пойдет на благо спортсменов, организационных комитетов и болельщиков», — заявил в пресс-релизе президент МОК Томас Бах.
Однако кое-кто точно будет недоволен новой сделкой — американский президент Дональд Трамп. Буквально накануне, 13 марта, он жестко раскритиковал NBC — канал корпорации Comcast, на котором будут транслировать Олимпиаду. Это случилось на встрече с прессой в Овальном кабинете — во время обсуждения экономических тарифов у главы государства произошла перепалка с представителем канала. Последний обвинил президента в непоследовательности, на что политик ответил: «Никакой непоследовательности нет. Она есть только у NBC, которая, кстати, является худшей сетью в мире».
У Трампа есть причины не любить телеканал — он ранее работал на NBC, где в течение 13 лет вел шоу «Ученик». Однако в 2015 году его уволили за резкие высказывания в отношении мексиканцев в ходе предвыборной кампании. При этом президент США, помимо роли ведущего, был также совладельцем прав на шоу.
В период первого президентского срока Трамп неоднократно плохо отзывался об NBC. В 2016 году политик заявлял: «Русские обыгрывают канал, как дураков», — отмечая, что на нем неправильно освещает новости, связанные с Россией. Во время второго президентского срока Трамп также неоднократно грубил в общении с представителями вещателя.
Позорная Олимпиада
У Трампа проблемы не только с NBC — Олимпиаду в Париже он также не оценил. Вернее, политику не понравилась церемония открытия. Напомним, шоу действительно получилось скандальным из-за одной из последних сцен, напоминающей Тайную вечерю — важный для христиан сюжет.
Президент США тогда жестко раскритиковал организаторов. «Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором», — заявил он в интервью Fox News. Позднее в социальных сетях политик еще дважды назвал открытие «позором».
Американский президент тогда был не единственным, кому не понравилась эта часть шоу. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал фрагмент «отвратительным», американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал шоу как неуважительное к христианам.
Марион Марешаль, племянница лидера французских правых Марин Ле Пен, тоже сурово отнеслась к открытию домашней Олимпиады. «На фоне обезглавленной Марии-Антуанетты, целующихся трансвеститов, унижения республиканской гвардии, вынужденной танцевать под Айю Накамуру, общего уродства костюмов и хореографии мы отчаянно пытаемся отыскать следы торжества спортивных ценностей и красоты Франции», — написала Марешаль в социальных сетях.
Из-за случившегося скандала даже пришлось выступить МОК. Правда, извинений комитет не принес — однако обращение от организаторов церемонии все же передал. «На ежедневном брифинге оргкомитет заявил, что никогда не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению. Они подтвердили — их целью было прославление общности и толерантности. Как заявили в оргкомитете, если кого-то обидели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль», — сказано в заявлении МОК.
Егор Сергеев