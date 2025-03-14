Олимпиаду-2034 в США будет транслировать нелюбимый телеканал Трампа. Американский президент недавно жестко его раскритиковал

Из-за случившегося скандала даже пришлось выступить МОК. Правда, извинений комитет не принес — однако обращение от организаторов церемонии все же передал. «На ежедневном брифинге оргкомитет заявил, что никогда не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению. Они подтвердили — их целью было прославление общности и толерантности. Как заявили в оргкомитете, если кого-то обидели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль», — сказано в заявлении МОК.