Бах вновь обвинил Россию в скандале на Олимпиаде в Париже

Перед Олимпиадой в Париже МОК одобрил участие Линь Юйтин из Тайваня и Иман Хелиф из Алжира в женском турнире, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) они не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организмах повышенного уровня тестостерона. Линь Юйтин завоевала бронзовую медаль, но была лишена награды, Хелиф была снята с турнира перед финальным поединком. На Олимпиаде Хелиф и Линь Юйтин завоевали золотые медали в категориях до 66 и 57 кг соответственно.