Бах вновь обвинил Россию в скандале на Олимпиаде в Париже

Перед Олимпиадой в Париже МОК одобрил участие Линь Юйтин из Тайваня и Иман Хелиф из Алжира в женском турнире, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) они не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организмах повышенного уровня тестостерона. Линь Юйтин завоевала бронзовую медаль, но была лишена награды, Хелиф была снята с турнира перед финальным поединком. На Олимпиаде Хелиф и Линь Юйтин завоевали золотые медали в категориях до 66 и 57 кг соответственно.
«Я не считаю это (скандал на Олимпиаде в Париже) реальным кризисом, потому что все обсуждение базировалось на кампании фейковых новостей из России, — заявил Бах в интервью Reuters. — Это была часть многих кампаний фейковых новостей из России, с которыми нам пришлось иметь дело перед Олимпиадой и после нее».
«Обсуждения не имели ничего общего с реальностью, — добавил президент МОК. — Эти две спортсменки были рождены как женщины, воспитаны как женщины, соревновались как женщины, они выигрывали и проигрывали как любой другой человек».
В ноябре издание Le Correspondant со ссылкой на французского журналиста Джаффара Айта Аудиа опубликовало неподтвержденное медицинское заключение 2023 года, согласно которому Хелиф имеет мужские половые признаки. МОК позднее отказался комментировать данное медзаключение.