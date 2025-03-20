Лукашенко поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост главы МОК

По данным пресс-службы, Лукашенко отметил, что НОК Белоруссии рассчитывает на позитивные изменения и инициативы, которые новый глава МОК привнесет в организацию, «укрепляя связи между странами и продвигая равенство, спортивное мастерство и идеалы честной игры».