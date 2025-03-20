Лукашенко поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост главы МОК

Зимбабвийка Кирсти Ковентри стала первой женщиной, избранной президентом МОК. Выборы главы организации прошли в четверг на курорте Коста-Наварино (Греция) на 144-й сессии МОК. Ковентри стала десятым президентом организации.
«Ваше избрание символизирует поворотный момент в истории Международного олимпийского комитета, и, уверен, что ваше видение и опыт приведут организацию к новым высотам», — процитировала пресс-служба поздравление в Telegram-канале НОК.
По данным пресс-службы, Лукашенко отметил, что НОК Белоруссии рассчитывает на позитивные изменения и инициативы, которые новый глава МОК привнесет в организацию, «укрепляя связи между странами и продвигая равенство, спортивное мастерство и идеалы честной игры».
«Ваше руководство, несомненно, сыграет решающую роль в формировании будущего Олимпийских игр и обеспечении того, чтобы они оставались символом единства и справедливости», — отметил Лукашенко.