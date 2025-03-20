Россия поздравляет Ковентри, Британия — атакует. Реакция на избрание нового президента МОК

Мы
Президент России Владимир Путин отправил Кирсти Ковентри поздравительную телеграмму, в которой, в частности, говорится: «Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Международного олимпийского комитета. Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о Вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании Ваших выдающихся личных достижений. Уверен, что Ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе. От души желаю Вам благополучия и крепкого — по-настоящему спортивного — здоровья».
Поздравил африканку и министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«От имени Олимпийского комитета России поздравляю Кирсти Ковентри с избранием президентом Международного олимпийского комитета! Блестящая спортивная карьера, победы на Олимпиадах, рекорды и вклад в развитие спорта сделали ее одним из фаворитов этой кампании. Ждем, что в эпоху нового лидера олимпийское движение станет более сильным, независимым и процветающим, а Россия вернется на олимпийский пьедестал», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Многие у нас в стране восприняли победу Кирсти с позитивом — она считалась неплохим кандидатом для РФ.
«Пожелаю, чтобы она смогла вернуть российский спорт в мировую спортивную семью. И чтобы такое вообще не происходило ни с одной страной. Спорт всегда нас объединял и был тем мостиком, который нам необходим. Томас Бах не смог быть сильной фигурой — он плыл по течению. Надеюсь, она такого не повторит», — сказал «СЭ» Илья Авербух.
Сама Ковентри после избрания пообещала с гордостью нести звание президента МОК — она вступит в должность 23 июня и останется на ней как минимум следующие восемь лет. «Это не просто огромная честь, это напоминание о том, что я поведу эту организацию с гордостью благодаря ценностям, которыми мы гордимся. Надеюсь, вы будете абсолютно уверены в принятом сегодня решении», — заявила Ковентри.
Они
Одним из фаворитов выборов на Западе считали британца Себастьяна Коу — главу World Athletics. Однако он набрал лишь восемь голосов и занял третье место — его значительно опередил вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший (28). Коу уже отреагировал на итоги голосования: признался, что опустошен — по его словам, на предвыборную кампанию потрачено много средств, а к работе во главе МОК он готовился большую часть жизни.
«Разочарование. Еще слишком рано подводить итоги, но очевидно, что спортсмены, и в особенности спортсменки, проголосовали за Кирсти в очень большом количестве. Это выборы», — приводит слова британского функционера The Telegraph.
Ковентри считают протеже действующего президента Томаса Баха, хотя немец и отрицает это. «Не было никакого предпочтительного кандидата», — цитирует Баха The Telegraph.
При этом западные медиа все равно сомневаются в честности выборов. «Это просто неправдоподобно: в олимпийских кругах открыто говорят, что для обеспечения ее успеха было организовано лоббирование. Смягчить пилюлю невозможно: восемь голосов в первом туре за Себастьяна Коу из 97 возможных — унизительный результат для серийного победителя. И верный признак того, что окружение МОК не жаждет настоящих перемен», — говорится в материале The Telegraph.
Похожей риторики придерживается другое британское медиа Daily Mail. «Ковентри считалась предпочтительным выбором уходящего президента Томаса Баха, и ее победа приведет в ужас тех, кто надеялся на резкие реформы. Действительно, широко распространялись сообщения о том, что Бах, занимающий этот пост с 2013 года, настраивал членов МОК, чтобы они отдали свои голоса за Ковентри», — сказано в публикации.
Кирсти — бывшая пловчиха-спинистка. Она завершила выступления в бассейне в 2016 году и начала политическую карьеру — в 2019 году заняла должность министра молодежи, спорта, искусства и отдыха в Зимбабве. Кирсти выиграла семь олимпийских медалей, две из которых — золотые. Также она является восьмикратным призером чемпионатов мира.
Артемий Кутейников