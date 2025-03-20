Россия поздравляет Ковентри, Британия — атакует. Реакция на избрание нового президента МОК

Сама Ковентри после избрания пообещала с гордостью нести звание президента МОК — она вступит в должность 23 июня и останется на ней как минимум следующие восемь лет. «Это не просто огромная честь, это напоминание о том, что я поведу эту организацию с гордостью благодаря ценностям, которыми мы гордимся. Надеюсь, вы будете абсолютно уверены в принятом сегодня решении», — заявила Ковентри.