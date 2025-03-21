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Лукашенко надеется, что Ковентри обеспечит доступность спорта для всех

МИНСК, 20 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), выразив надежду на обеспечение доступности спорта для всех, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: © РИА Новости

Зимбабвийка Кирсти Ковентри стала первой женщиной, избранной президентом МОК. Выборы главы организации прошли в четверг на курорте Коста-Наварино (Греция) на 144-й сессии МОК. Ковентри станет десятым президентом МОК. Действующий глава комитета Томас Бах сложит свои полномочия 23 июня 2025 года.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава белорусского государства пожелал Кирсти Ковентри крепкого здоровья и успехов в служении высоким целям и идеалам олимпизма.

«Убежден, что под Вашим руководством международное олимпийское движение сможет внести весомый вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами и странами, обеспечение доступности спорта для всех», — приводятся в сообщении слова Лукашенко.