В МОК сообщили о подписании контракта на проведение Олимпиады 2030 года в Альпах

ЖЕНЕВА, 9 апреля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) подписал с оргкомитетом контракт на проведение зимней Олимпиады 2030 года в Альпах. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.
24 июля Международный олимпийский комитет условно делегировал Франции право на проведение Олимпиады-2030, глава МОК Томас Бах заявил, что контракт на проведение будет подписан только после предоставления государственных гарантий.
«Контракт на проведение зимних Игр 2030 года в Альпах подписан», — сказал Дюби.
Олимпиаду 2030 года планируется провести в двух французских регионах — Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег. В заявку на проведение Игр вошел также итальянский город Турин.