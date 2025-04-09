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В МОК сообщили о подписании контракта на проведение Олимпиады 2030 года в Альпах

В июле глава МОК Томас Бах заявил, что контракт на проведение Игр будет подписан только после предоставления государственных гарантий.

Источник: Mattia Ozbot/Getty Images

ЖЕНЕВА, 9 апреля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) подписал с оргкомитетом контракт на проведение зимней Олимпиады 2030 года в Альпах. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

24 июля Международный олимпийский комитет условно делегировал Франции право на проведение Олимпиады-2030, глава МОК Томас Бах заявил, что контракт на проведение будет подписан только после предоставления государственных гарантий.

«Контракт на проведение зимних Игр 2030 года в Альпах подписан», — сказал Дюби.

Олимпиаду 2030 года планируется провести в двух французских регионах — Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег. В заявку на проведение Игр вошел также итальянский город Турин.