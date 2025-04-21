Гимнастка Байлз и прыгун с шестом Дюплантис получили премию «Лауреус» как спортсмены года

МАДРИД, 21 апреля. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз и двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис получили премию лучшей спортсменке и лучшему спортсмену 2024 года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта «Лауреус»). Церемония вручения премии состоялась в Мадриде.
В номинации «Команда года» победу одержал испанский футбольный клуб «Реал», выигравший в 2024 году Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В номинации «Прорыв года» лучшим стал полузащитник испанской «Барселоны» Ламин Ямаль, выигравший чемпионат Европы в составе сборной Испании и ставший лучшим молодым игроком турнира.
Премию в номинации «Икона» получил испанский теннисист Рафаэль Надаль, завершивший карьеру в 2024 году. На его счету 92 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 22 — на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном. В составе национальной сборной испанец стал четырехкратным обладателем Кубка Дэвиса (2004, 2009, 2011, 2019). Надаль — лучший спортсмен 2008, 2010, 2013, 2017 и 2019 годов по версии АTP.
Байлз 28 лет, она является 23-кратной чемпионкой мира, что является рекордом. Дюплантису 25 лет. Шведский легкоатлет является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы, ему принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом (6,27 м).
Премия «Лауреус» была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров — известных в мире бизнеса компаний. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Из российских спортсменов «Лауреус» в главных номинациях выигрывала прыгунья с шестом Елена Исинбаева — в 2007 и 2009 годах. Премию в категории «Прорыв года» в 2001 году получил теннисист Марат Сафин.