Гимнастка Байлз и прыгун с шестом Дюплантис получили премию «Лауреус» как спортсмены года

Премию в номинации «Икона» получил испанский теннисист Рафаэль Надаль, завершивший карьеру в 2024 году. На его счету 92 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 22 — на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном. В составе национальной сборной испанец стал четырехкратным обладателем Кубка Дэвиса (2004, 2009, 2011, 2019). Надаль — лучший спортсмен 2008, 2010, 2013, 2017 и 2019 годов по версии АTP.