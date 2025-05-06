РУСАДА с января по апрель выявило 24 случая возможных нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле выявило девять случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.
«В апреле РУСАДА выявило девять случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — сказала собеседница ТАСС. Всего за четыре месяца было выявлено 24 подобных случая (в январе — 2, в феврале — 5, в марте — 8, в апреле — 9).
За 12 месяцев 2024 года РУСАДА выявило 102 случая нарушений антидопинговых правил.
Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.