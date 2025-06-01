Победитель Олимпиады в составе сборной России впал в депрессию после Игр

«Чем дальше я продвигался по своему пути, тем больше чувствовал, что спорт загрязнен. После Сочи мне пришлось пойти на моральные компромиссы, и вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, я впал в депрессию», — сказал Уайлд.