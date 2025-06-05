Польша подтвердила намерение провести Олимпийские игры 2040 или 2044 года

«Мы будем пытаться организовать Игры в Польше. Я бы очень хотел, чтобы Олимпийские игры прошли в Варшаве в 2040 году, но если они состоятся в 2044 году, это будет повод для гордости. Первый проект стратегии, который будет вынесен на общественное обсуждение, представят в октябре этого года», — сказал Нитрас.