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Польша подтвердила намерение провести Олимпийские игры 2040 или 2044 года

Министр спорта и туризма Польши подписал соглашение о реализации проекта по развитию спорта в стране.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 5 июня. Польша намерена организовать Олимпийские игры 2040 или 2044 года в Варшаве, соответствующий проект стратегии будет представлен в октябре. Об этом сообщил министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас, комментарий которого приводит портал Sportowefakty.

В четверг Нитрас подписал соглашение о реализации документа «Стратегия развития спорта — IO Warsaw 2040». Стратегия определит долгосрочные направления развития спорта в Польше.

«Мы будем пытаться организовать Игры в Польше. Я бы очень хотел, чтобы Олимпийские игры прошли в Варшаве в 2040 году, но если они состоятся в 2044 году, это будет повод для гордости. Первый проект стратегии, который будет вынесен на общественное обсуждение, представят в октябре этого года», — сказал Нитрас.

В 2024 году премьер-министр республики Дональд Туск сообщил, что Польша будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2040 или 2044 года.