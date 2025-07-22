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РУСАДА в первом полугодии выявило 43 случая нарушений антидопинговых правил

В июне было выявлено пять подобных случаев.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне выявило пять случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«В июне РУСАДА выявило пять случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — сказала собеседница ТАСС. Всего за шесть месяцев было выявлено 43 подобных случая (в первом полугодии прошлого года — 39).

За 12 месяцев 2024 года РУСАДА выявило 102 случая нарушений антидопинговых правил.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.