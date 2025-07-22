Мэра Милана подозревают в коррупции при строительстве объектов к Олимпиаде-2026

Оргкомитет Олимпиады-2026 не назван в качестве ответчика, но правовой статус фонда, организующего Игры, подвергается тщательному анализу. Несмотря на то что оргкомитет Игр-2026 позиционирует себя как частная коммерческая организация, он использует государственные средства как принимающих регионов, так и итальянских налогоплательщиков в целом. Ранее итальянские прокуроры обращались в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть статус фонда как частной структуры, поскольку это препятствует расследованию.